مخطط متكامل لإنشاء منطقة صناعية على مساحة 739 فدانا بأرض جمعية النصر بالخانكة

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا بحضور الدكتورة مها فهيم رئيس هيئة التخطيط العمراني، وذلك لمناقشة أعمال تحديث مخطط استعمالات الأراضي لمساحة 739 فدان بأرض جمعية النصر بالخانكة، تمهيدا لتجهيزها عمرانيا لإقامة منطقة صناعية عليها وفقا للقرار الجمهوري 210 لسنة 2017.

وأكد محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، أن الهدف من الاجتماع هو استعراض ما تم إنجازه بمشروع تحديث المخطط الإستراتيجي، واستعمالات الأراضي لقطعة أرض على مساحة 739 فدان بأرض جمعية النصر، وذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة بناحية أبو زعبل بمركز الخانكة لإقامة منطقة صناعية عليها، حيث تم التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني بإعداد مخطط عام للمنطقة وعلى الفور تم التعاقد مع مجموعة من الخبراء والاستشاريين للبدء في المشروع، وتم الانتهاء من مخرجات المشروع، وستبدأ المحافظة في إقامة المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة وقاطني المنطقة من خلال اللقاءات الحوارية لتنظيم العمل وفق الاحتياجات المطلوبة فعليا على أرض الواقع، بما يتناسب مع الأنشطة الصناعية القائمة.

وتابع المحافظ، أن المنطقة تتميز بموقع جغرافي مميز وتقع بنطاق شمال شرق مركز الخانكة بنطاق عدد من المناطق الصناعية الواعدة القائمة بالفعل كمنطقة الشرق والصفا الصناعية وتتبع الوحدة المحلية لأبو زعبل، حيث تعمل المحافظة على تكامل المنطقة مع المناطق الصناعية والمدن الجديدة المحيطة بنطاق محافظتي القليوبية والشرقية، وتوفير قاعدة اقتصادية لمدينة الخانكة لتدعيم القاعدة الصناعية داخل المحافظة فضلا عن الاستفادة من الأراضي الفضاء بالموقع وتلبية الاحتياجات الخاصة بالخدمات على مستوى المحافظة لاسيما خدمات النقل ودعم الإتصالية.

وأضاف المحافظ، أن الهدف من تنمية المنطقة أيضا على المستوى الإقليمي هو ربط المنطقة بالمناطق الصناعية الأخرى والمدن الجديدة وإيجاد نواة صناعية لدفع عملية التنمية الصناعية وزيادة معدلات الارتباط المكاني بين المنطقة ومصادر مستلزمات الإنتاج ومراكز التسويق بالإقليم والتكامل الوظيفي مع المخططات المقترحة لمنطقة عرب العليقات ومستعمرة الجزام ومنطقة العكرشة الصناعية، بالإضافة الي أهداف أخرى على المستوى المحلي من أهمها جذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون صناعات مغذية للصناعات الكبيرة بالمدينة وإتاحة الخدمات الفنية اللازمة لرفع معدلات إنتاجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن الهيئة انتهت من وضع تصور متكامل لتطوير المنطقة بالكامل والنهوض بها صناعيا من خلال ِدراسة القطاع الصناعي للمنطقة والمناطق المحيطة ودراسة الوضع البيئي ومؤشر جودة الهواء والمياه بالمنطقة، بالإضافة إلي دراسة البنية الأساسية (النقل والطرق والمرور)، وربط المنطقة بشبكة النقل الإقليمية المحيطة كطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وطريق بلبيس الصحراوي وطريق القاهرة الإسماعيلية الزراعي وطريق السلام- الخانكة، وطريق مستعمرة الجزام وطريق شارع الجمهورية المحطة وطريق أبو زعبل عزبة الصفيح.

كما شمل المشروع دراسة البنية الأساسية لأعمال التغذية بمياه الشرب والصرف الصحي والمعالجة والمخلفات، من خلال إنشاء محطات 2 محطة مياه بطاقة 48989م مكعب / يوم، بالإضافة إلي دراسة أعمال التغذية بالكهرباء والطاقة والإتصالات ومكاتب البريد.

وتابع محافظ القليوبية، أن المحافظة تسعى لاستغلال منطقة أرض جمعية النصر لإقامة مجمع صناعات وخدمات صناعية وخدمات ونقل ولوجستيات لدعم دور مركز الخانكة الصناعي بما يراعي معايير الجودة البيئية والاقتصادية والسلامة، وذلك لجذب الاستثمارات الصناعية والعمالة، ووجود قوة بشرية مدربة ومتخصصة في العديد من الصناعات وتعزيز المكانة الإقليمية للمنطقة واستعادة دور المحافظة الإقليمي.

جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس على عودة وكيل وزارة الإسكان، وإيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة، والمهندسة نهي أيوب مدير بهيئة الطرق والكباري، والدكتور محمد عبد الله مدير المخلفات الصلبة، والدكتور محمد فوزى مدير المكتب الفني، وإسلام رجب مدير التطوير الحضري والعشوائيات، ومحمد علام مدير المناطق الصناعية، وإمري عبد العزيز مدير الشئون الاقتصادية والاستثمار، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي وشركة شمال القاهرة.



اجتماع محافظ القليوبية بهئية التخطيط العمراني



المشاركين بالاجتماع



جانب من الاجتماع