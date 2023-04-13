محافظ سوهاج يفتتح مشروع محطة رفع صرف صحى بحى الكوثر بتكلفة 30 مليون جنيه.. صور

سوهاج عمرو خلف

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج يرافقه الدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو والمنتدب والمهندس يوسف حلمى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وعلى لطفى رئيس حى الكوثر مشروع محطة رفع صرف صحى رقم 4 بحى الكوثر والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 30 مليون جنيه وتبلغ طاقتها التصميمية 43 لتر لكل ثانية وشبكة انحدار بطول 3200متر وخط طرد بطول 900متر قطر 280 مم لخدمة 11 ألف نسمة من أهالى عمارات خلف الضرائب وعمارات المرحلة الخامسة للاسكان وعمارات الايواء ونجع ابو راضى ومنازل منطقة متضررى السيول.

وأشار رئيس مياه سوهاج أنه تم بدء اعمال التشغيل التجريبى للمحطة ودخولها الخدمة وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رضا المواطنين.



جانب من الافتتاح



جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح



جانب من الافتتاح



جانب من الافتتاح