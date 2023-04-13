محافظ دمياط تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لجميع المراحل التعليمية

دمياط معتز الشربينى

اعتمدت الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط ، جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢م للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفنى والمهنى وأيضًا الفئات الخاصة.

هذا وقد وجهت "المحافظ " تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم بالاستعداد التام للامتحانات وتجهيز اللجان بكافة الامكانيات، مؤكدة أيضًا على وضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتفعيل حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.