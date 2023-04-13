محافظ المنوفية يطلق مبادرة "فطارك غير " لتوزيع 1200 كرتونة أغذية على الأسر

المنوفية - محمد فتحى و محمود شاكر

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فعاليات إطلاق المصرية للاتصالات ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي " مبادرة " فطارك غير مع WE " لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر رمضان الكريم .



جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، المهندس سالم صقر مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير .



حيث تفقد محافظ المنوفية اصطفاف سيارات المبادرة والتي تستهدف توزيع 1200 كرتونة مواد غذائية بما يعادل 17 طن للأسر الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً بمختلف مراكز وقري المحافظة خلال شهر رمضان الكريم ، موجهاً القائمين علي أعمال المبادرة بمزيد من الدعم واستمرار عمليات التوزيع خلال الفترة القادمة لوصول الدعم لمستحقيه وفق كشوف الإستحقاق المعدة من قبل مديرية التضامن الإجتماعى ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل تلك الفئات ولضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تحقيقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة .



وثمن محافظ المنوفية الشراكة الفعالة بين المؤسسات الإقتصادية الكبرى ومنظمات المجتمع المدني وكافة الجهود المتطوعة التي تبرهن مدي التعاون الدائم مع الأجهزة التنفيذية للدولة بهدف تأصيل مفاهيم التكافل الإجتماعي ومواجهة التحديات والصعوبات ودعم الأسر الأشد إحتياجاً ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



من جانبه أكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن دعم الأسر الأولي بالرعاية بمختلف أرجاء المنوفية هو هدف التعاون بين صناع الخير والمصرية للإتصالات في تنفيذ مبادرة " فطارك غير مع WE " من خلال توزيع 1200 كرتونة مواد غذائية تصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كجم وتضم ( أرز ، مكرونة ، سكر ، زيت ، ملح ، وبقوليات ) ، مشيراً ان صناع الخير تستهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الاساسية للشرائح المستهدفة وعلى راس هذه الاحتياجات تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية .



