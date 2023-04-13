اليوم السابع
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الخميس، 13 أبريل 2023 02:15 م
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محافظ القاهرة: مبادرة "عيشيها صح" سعت لتمكين سيدات الأسمرات اقتصاديًا

الخميس، 13 أبريل 2023 02:07 م
محافظ القاهرة: مبادرة "عيشيها صح" سعت لتمكين سيدات الأسمرات اقتصاديًا مبادرة "عيشيها صح" بقصر ثقافة الاسمرات
كتب سيد الخلفاوى

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تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتهاء مبادرة "عيشيها صح" التي أطلقتها محافظة القاهرة بقصر ثقافة الأسمرات فى ضوء إدراج مدينة القاهرة مدينة إبداعية على قائمة اليونسكو للمدن الابداعية في مجالي الفنون الشعبية و الحرف التراثية .
 
وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة سعت للمساعدة فى تمكين سيدات الأسمرات اقتصاديًا وجعلهن رائدات أعمال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة ،حيث تم تعليم السيدات بالاسمرات إحدى الحرف التراثية وهى صناعة السبح. 
 
يذكر أن مبادرة عيشيها صح هى أولى مبادرات المحافظة لتمكين المرأة اقتصاديًا فى المناطق بديل العشوائيات، وتمت المبادرة على ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الاولى من المبادرة التأهيل المجتمعى لسيدات الأسمرات وجعلهن قادرات على التغلب على أى مشكلات، وتضمنت المرحلة الثانية من المبادرة رفع الوعي التراثي والثقافي لدى السيدات، وانتهت المبادرة بالمرحلة الثالثة وهى التمكين الاقتصادى لسيدات الأسمرات وفقا لرؤية مصر 2030 و استدامة الحرف التراثية و ذلك بنقلها لجميع فئات المجتمع .
 
مبادرة عيشيها صح بقصر ثقافة الاسمرات (2)
مبادرة عيشيها صح بقصر ثقافة الاسمرات 

مبادرة عيشيها صح بقصر ثقافة الاسمرات (3)
مبادرة عيشيها صح بقصر ثقافة الاسمرات 

مبادرة عيشيها صح بقصر ثقافة الاسمرات (1)
مبادرة عيشيها صح بقصر ثقافة الاسمرات 

 


محافظ القاهرة

عيشيها صح

محافظة القاهرة

القاهرة

اليونسكو للمدن

الفنون الشعبية

الحرف التراثية



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