محافظ الغربية يناقش خطة إدخال المرافق لمستشفى طنطا الجديد والسنطة المركزى

الغربية عادل ضرة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعا لمناقشة خطة إدخال المرافق لمستشفى طنطا الجديد والسنطة المركزي وذلك بحضور الشركة المنفذة للمشروع وممثلي شركات المرافق.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من إنشاء المستشفيان، وذلك لأهميتهما الكبرى في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة نظرا لما سيقدماه من خدمات طبية لجميع مراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي مقامة على مساحة 13100 م2 بتكلفة 618 مليون جنيه لتكون بديلة عن مستشفى المنشاوي العام ووصلت نسبة التنفيذ بها 83 %.في حين وصلت نسبة مستشفى السنطة إلى 80 %، حيث تقام على مساحة 4800 م2 بإجمالي تكلفة 462 مليون جنيه.