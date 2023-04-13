محافظ الدقهلية: استمرار أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلي ة، على استمرار أعمال شفط وكسح مياه الأمطار، من خلال فرق العمل الميدانية، واليوم الثالث على التوالى، وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين بعدد من مراكز ومدن المحافظة، حيث تستمر الأعمال حتي يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه، حرصا علي توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

وأكد "مختار" على أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أعمال رفع تركمات المياه، حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

ويذكر أنه قد تعرض عدد من المراكز والمدن خلال اليومين الماضيين بمحافظة الدقهلية لسقوط الامطار المتوسطة والغزيرة وقد تمت علي الفور اعمال شفط وكسح تجمعات مياه الامطار بكافة المناطق التي تعرضت لتجمعات الامطار بها بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى.

هذا وقد أكد"مختار"علي اهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوي المحافظة.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.