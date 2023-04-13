محافظ الدقهلية: استعدادات مكثفة للأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق لاستقبال الأعياد

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الخميس عن بدء جميع أجهزة المحافظة استعداداتها لاستقبال أعياد القيامة والربيع" شم النسيم " وعيد الفطر المبارك لعام 2023 م.

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف كافة قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة، باتخاذ جميع التدابير اللازمة كل فى نطاقة استعدادا لاستقبال الأعياد، مشيرا إلى أنه وجة لأهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة، لتلقى شكاوى المواطنين والعمل عل حلها على مدار 24 ساعة، وضرورة تفعيل كافه أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابه الصحية، لضمان جوده وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين من خلال تكثيف الحملات الرقابية من ( الصحة -الطب البيطرى شرطة التموين - البيئة - المسطحات،) لضبط السلع الغير صالحة، ومجهولة المصدر وفحص الثلاجات بكافة المنافذ والمحلات ومراجعة البيانات المدونة على السلع والتاكد من الإفراج الصحى وسحب العينات منها وتحليلها ومصادرة ملح السياحات الغير صالح للاستخدام بمصانع المخللات والألبان والأسماك.

كما أكد تفعيل الرقابه على المخابز ومراقبه الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصه كل مخبز وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصه بالمناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه هذا بالإضافه الى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر أسطوانات البوتاجاز لتغطيه الاحتياجات للمواطنين، كما وجه مختار لرفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق ( المياة - الصرف الصحى - الكهرباء -الغاز) ويستمر العمل بكافه القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفورى مع أيه أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورا.

كما أكد المحافظ على رفع علي ضرورة استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة ورعايتها وكذا توفير الادويه والامصال اللازمة للحالات الطارئة لا قدر الله،فضلا عن تمركز سيارات الاسعاف بمناطق المحافظة وفق خطة محددة للاستجابة الفورية لاية طوارئ وايضا قيام شرطة المسطحات بالمواجهة والتصدى للمخالفين غير القائمين بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة والمهنية بالقوارب ووسائل النقل النهرى منعا للحوادث.

وكذا استعدادات الحماية المدنية للتعامل مع أية طوارئ، وأكد المحافظ على ضرورة جاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع أنحاء المحافظة، لاستقبال الرواد وضرورة قيام رؤساء الوحدات المحليه خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التى تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزاله الفورية لأيه تعديات على الأراضى الزراعية أوأملاك الدولة أوطرح النهر واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون وكذا الاستجابة الفوريه لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون إهمال.

وأشار "مختار" إلى أنه تم تكليف رئيس مدينة جمصة أن تكون المدينة فى أبهى صورها من ناحية النظافة وكافة المرافق لاستقبال الزوار وكذا زيادة عدد فرق الإنقاذ على الشاطئ وتمركز الإسعاف علية للتجاوب الفورى مع الطوارئ هذا فضلا عن قيام إدارة المرور مع إدارة المواقف لتنظيم حركة المرور وانتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدى للمخالفين فورا.