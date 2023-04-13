لمحة قانونية.. تعرف على كيفية حماية العلامة التجارية أو براءة الاختراع من السرقة

كتب إيهاب المهندس

العديد من الدعاوى التى تقام فى محاكم الجنح، وبالأخص فى المحكمة الاقتصادية تكون فيها اتهام لشخص بسرقة فكرة أو قصيدة أو كلمات أغنية، أو تقليد علامة تجارية.

عشان أوثق فكرة لازم تكون مكتوبة فى صورة كتاب أو رسم أو تخطيط أو ماكينة، الأفكار المادية فقط هى التى بيتم توثيقها ولكن الأفكار المعنوية لا يتم توثيقها، وخلال التقرير سنعرض طرق توثيق الأفكار والعلامات التجارية.

ـ توثيق الكتب.. يتم إيداع الكتاب فى دار الكتب المصرية و الحصول على رقم إيداع.

ـ توثيق علامة تجارية.. لو رسم لعلامة تجارية يمكن إبداعه بصورة علامة تجارية فى الإدارة العامة للعلامات التجارية

ـ براءة الاختراع.. المنتج صناعي يحمى بموجب براءات الاختراع عن طريق معهد البحث العلمي التابع لوزارة البحث العلمي ويتم إيداع المنتج الصناعي وتجريبه لكى يثبت فاعليته وإمكانية الاستفادة منه ومن ثم يكون جدير بالحماية.