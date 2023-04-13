للعام الثاني على التوالي.. جامعة الإسكندرية تنظم حفل إفطار جماعي للطلاب الوافدين

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، مساء يوم الأربعاء ٢٠٢٣/٤/١٢، حفل الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين الذي نظمته إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة، بهدف زيادة الروابط الإجتماعية وتوثيق وإثراء العلاقات الإنسانية بين الطلاب الوافدين.

وبحضور الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد محارب الملحق الثقافي لسفارة دولة الكويت بالإسكندرية، والدكتور عبد الله الحرحشة المستشار الثقافي للمملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، والقنصل دكتور رأفت بدران قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، ومحمد حماد مسئول الشئون الثقافية بالقنصلية الفلسطينية، وخيرى عبد الله مسئول العشرون التعليمية بالسفارة الماليزية، وحسنيم بن هاشم مدير مؤسسة مارا، والدكتورة هالة مقلد مدير إدارة الوافدين بالجامعة الإسكندرية، وممثلي عدد من السفارات، وعدد 180 طالب وطالبة من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية من مختلف الجنسيات العربية والأسيوية والإفريقية.

رحب الدكتور عبد العزيز قنصوه خلال الحفل بجميع الحاضرين، مؤكداً حرص الجامعة على تنظيم هذا الحفل سنوياً تماشياً مع مبادرة أدرس فى مصر التى أطلقتها وزارة التعليم العالي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتواصل البناء مع الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية، مما يترك انطباعاً طيباً في ذاكرتهم بعد عودتهم إلى أوطانهم.

تضمن اللقاء إلتقاط الصور التذكارية، وجلسة تعارف بين الطلاب، كما أثنى على تنظيم ذلك اللقاء الذي يقرب بين الثقافات المختلفة ويساعد علي دمج وتقارب الثقافات المختلفة للطلاب والثقافة المصرية.