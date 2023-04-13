اليوم السابع
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كهرباء شمال القاهرة: نستهدف خفض نسبة الفقد إلى 17% العام المالى الحالى

الخميس، 13 أبريل 2023 10:05 م
كهرباء شمال القاهرة: نستهدف خفض نسبة الفقد إلى 17% العام المالى الحالى المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أنه من المستهدف خفض نسبة الفقد إلى 17% خلال العام المالى  2024/2023 مقابل  18.3% المتوقع للعام المالى 2023/2022 ، موكدا أن  نسبة الفقد الفعلى بلغت 20.74% عام 2022/2021.

وأضاف عفيفى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك خطة بالشركة لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار الكهربائي، لافتا إلى أن أهم ملامح هذه الخطة هو تكثيف أعمال الضبطية القضائية فى المناطق الأكثر فقداً بالتنسيق مع شرطة الكهرباء والإستمرار فى المسح الدورى للأنشطة المختلفة لخفض نسب المغلق.

وقال عفيفى أنه يتم متابعة تقييم أعمال الكشف من خلال شركة ( شعاع) لزيادة نسبة المقروء من العدادات والعمل على مراجعة العدادات مسبوقة الدفع من خلال ( كروت تجميع القراءات) واستمرار المرور المكثف على العدادات مسبوقة الدفع خاصة التى لم تشحن بشكل دورى لأكثر من 3 شهور بالإضافة إلى العدادات ذات الشحن المتدنى والشحن الثابت.

وتابع عفيفي أنه سيتم  تكثيف أعمال لجان التفتيش الفني التجارى و المتابعات المالية و التجارية بالشركة و العمل على سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة القيمة وتغيير العدادات المعطلة و سرعة الإنتهاء من تركيب العدادات الكودية والقضاء على قوائم الإنتظار و تكثيف أعمال المرور على العدادات لمراجعة ثابت العداد وإعادة معايرته لدى كبار المشتركين .


الكهرباء

سرقات التيار الكهربائي

الفقد بالشبكة

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء



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