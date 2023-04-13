كل ما تريد معرفته عن المجلس الأعلى للاستثمار

كتب محمد أسعد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، ويستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية كل ما يمكن معرفته عن المجلس الأعلى للاستثمار...

س: ما هو المجلس الأعلى للاستثمار؟

ج: نص قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 في المادة رقم (68) على أن ينشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.

س: مما يتشكل المجلس الأعلى للاستثمار؟

ج: يتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

س: ما أهمية المجلس الأعلى للاستثمار؟ وكيف يساعد فى تهيئة مناخ الاستثمار؟

ج: سيعمل المجلس على اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، كما يعمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، وإقرار السياسات، والخطة الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.

س: كيف سيساعد المجلس في تنفيذ الخطط وبرامج الاستثمار؟

ج: من بين اختصاصات المجلس متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف المشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

س: ما دور المجلس في عرض الفرص الاستثمارية؟ وتسوية المنازعات؟

ج: سيعمل المجلس على استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها، ومتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي. ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.

س: كيف يساعد المجلس في حل التشابك بين الوزارات والجهات المختلفة؟

ج: من أهم مزايا إنشاء المجلس تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم في ادائها وحل الخلافات والتشابكات التي قد تثور بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار.