اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أبريل 2023 04:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمرا وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء

الخميس، 13 أبريل 2023 03:45 م
قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمرا وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء قيادة الجيش الثانى الميدانى
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شيوخ القبائل: نقف جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة فى معركة البناء والتنمية بعد النجاح  فى القضاء على الإرهاب
 
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة باستمرار فتح قنوات التواصل مع شيوخ عواقل شمال سيناء، استقبلت قيادة الجيش الثانى الميدانى عدداً من شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدنى بمحافظة شمال سيناء، كما شارك الشيوخ والعواقل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى تناول وجبة الافطار بقطاع تأمين شمال سيناء.
 
وألقى اللواء أركان حرب محمد عبد الرحمن ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للشيوخ والعواقل، مؤكداً أنهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى.
 
من جانبهم، أكد شيوخ وعواقل شمال سيناء أن جميع أبناء القبائل يقفون جنباً إلي جنب مع القوات المسلحة في معركة البناء والتنمية بعد النجاحات التى تحققت في القضاء على الإرهاب البغيض وعودة الحياة إلى طبيعتها بمدن وقرى شمال سيناء.
 
كما أعرب الحاضرون عن دعمهم الكامل لخطة التنمية الإستراتيجية التي تتبناها الدولة لتنمية سيناء، كذلك مشاركتهم مع القوات المسلحة في استكمال تطهير الأرض من العبوات الناسفة وماتبقى من مخلفات الحروب ومخازن الدعم اللوجيستى للعناصر الإرهابية ، حيث يشارك أبناء القبائل عناصر المهندسين العسكريين في أعمال البحث والتفتيش وقص الأثر للتأكد من تطهير كافة الأراضى بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد للإنطلاق فى تنفيذ كافة المشروعات التى تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء سيناء الذين عانوا وتحملوا الكثير أثناء معركة القضاء على الإرهاب.
 
1b0fa346-571f-4256-8cf8-5c0cdaf02374
 

 


قبائل سيناء

القوات المسلحة

معركة البناء

الارهاب

القضاء علي الارهاب

الجيش الثاني الميداني

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة