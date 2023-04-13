قرص حجرى أثرى بالمكسيك يكشف عن أول شعب لعب كرة القدم.. صور

وكالات

عثر باحثون وعلماء آثار على قرص حجرى فى شبه جزيرة "يوكوتان" بالمكسيك منقوش عليه رسومات لشخصيات تمارس ما يشبه كرة القدم الحالية، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.