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قرار جمهورى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله

الخميس، 13 أبريل 2023 05:49 م
قرار جمهورى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله.
 

 


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