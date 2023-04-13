الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهورى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله الخميس، 13 أبريل 2023 05:49 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله. قرار جمهورى المجلس الأعلى للاستثمار السيسى الرئيس السيسى اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة «المقاولون العرب» برئاسة أحمد العصار الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:07 م قرار جمهورى بالموافقة على تعديل اتفاق تمويل فرنسى لتنمية المناطق العشوائية الخميس، 06 أبريل 2023 11:57 ص قرار جمهورى بتعيين "التراس" عضوًا بمجلس الشيوخ خلفًا للراحل مصطفى السيد الأربعاء، 29 مارس 2023 03:07 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة