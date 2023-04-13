"فلوس جديدة للعيد"..حيلة ماكرة من سيدة لتبديل العملات المزورة

كتب أحمد حسني

تتعدد أساليب النصب والاحتيال على المواطنين، ولعل أخرها ما كشفته أجهزة وزارة الداخلية من قيام سيدة بالنصب على المواطنين من خلال استبدال العملات بأخرى مزورة.

بداية القصة كانت بحادث تصادم في منطقة التجمع الأول، وبالبحث عن أسباب الحادث تم كشف واقعة النصب.

السيدة المتهمة في القضية أوهمت أحد المواطنين باستبدال العملات بأخرى جديدة قبل دخول عيد الفطر، وبالفعل قام المواطن بتجميع مبلغ مالي لاستبداله، لكن المفاجأة أن السيدة قامت بإعطائه أموال مزورة.

المجنى عليه اكتشف الأموال فحاول اللحاق بالسيدة التى انطلقت بسيارتها لكنه تشبث بعجلة القيادة لتصطدم السيارة بأحد أعمدة الإنارة.

قوات الأمن ألقت القبض على السيدة وتم إحالتها إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق معها بعد حبسها على ذمة التحقيقات.