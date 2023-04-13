فطير وسمنة بلدى بأرخص سعر.. باكورة إنتاج "معرض قريتى منتجة" بالخارجة.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، فى تدشين معرض "قريتي مُنتجة" لضمان مشاركة فاعلة للمرأة المصرية باعتبارها شريك أساسي وعنصر فعال في بناء الجمهورية الجديدة، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها التي تعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و حنان مجدي نائب المحافظ بتفعيل الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدة "تكافؤ الفرص" بديوان عام المحافظة لتمكين المرأة تحت إشراف سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والذي افتتحه جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة بمشاركة قرى (المنيرة، وشرق بولاق، وجناح، وناصر الثورة) كما شاركت عدد من السيدات بمنتجات أخرى حيث ضم المعرض العديد من المخبوزات والمنتجات البيئية ومعروضات ذات جودة عالية وأسعار في متناول الجميع تخفيفًا عن كاهل الأسرة المصرية.

وأكد رئيس مركز الخارجة أن مشروع القرية المنتجة، تحت إشراف وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية، ويهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والخضروات، ومنتجات القرى من الخضروات ومنتجات الألبان والأجبان والمخبوزات والحرف اليدوية كالفخار والسجاد والكليم واللوحات المرسومة بالرمل واللوحات المرسومة بالنار والأرابيسك والمنتجات الخشبية الطبيعية، و الأعمال الفنية الغير تقليدية والحرفية والمشغولات اليدوية التى تتمثل فى صناعات الخوص والتطريز والفخار والنحت على جذوع النخيل وتنفيذ مجسمات فنية تعكس تراث الواحات.

وكانت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة نفذت معرض المنتجات البيئية واليدوية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وإشراف أمنية مسعود مسئول الوحدة بالمحافظة وتضمن أعمال (الخزف، والخوص، والكليم والسجاد، والحلي، ومنتجات التجميل الطبيعية من خامات البيئة، والرسم بالرمال) وغيرها، مؤكدةً قدرة المنتج المحلي على المنافسة واقتحام الأسواق العالمية، ودعم الأنشطة التى تتكامل و تتشابه مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتحسين جودة حياة المواطن والأسرة المصرية.

كما تبنت محافظة الوادي الجديد مبادرات لإعادة إحياء الحرف اليدوية حيث تم إنشاء حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في واحة الخارجة ضمن منطقة مركز الحرف اليدوية حيث تم تسجيل ومشاركة أكثر من 50 شركة صغيرة ومتناهية الصغر في عدة قطاعات مختلفة بالوادي الجديد مثل المنتجات الحرفية والزراعية وخدمات السياحة البيئية، ومن ثم تصميم شعار كعلامة تجارية لمنتجات هذه الشركات المسجلة بالحاضنة، وتعد حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة نقطة مرجعية للشركات الصغيرة المسجلة بها وترغب في النمو وجميع الشباب والسيدات بمحافظة الوادي الجديد الذين يرغبون في الحصول على تدريبات مهنية ونشر معارفهم على نطاق واسع في إدارة الأعمال والتسويق والإدارة المالية لفتح شركات ناشئة جديدة.

ودعمت المحافظة آليات بناء القدرات وخدمات المشورة المهنية وخدمات التسويق والابتكار لمنتجاتها، وتوفير قروضًا صغيرة لمن يرغب في الحصول عليها والترويج لأفكارهم التجارية الخاصة بهم، وتم تجهيز صالة عرض مستدامة لمنتحات محافظة الوادي الجديد بالقاهرة والتي يمكن أن تساهم في تعزيز منتجات الوادي الجديد، حيث تساهم صالة العرض في تعزيز تسويق منتجات شركات ومؤسسات الوادي الجديد من خلال بيع منتجاتها و تتيح صالة عرض حاضنة المشروعات تقديم تجارب لمنتجات فنية وتفاعلية غير تقليدية، تم إنشاء هذه المساحة وفقًا للمنتجات الفنية الرئيسية بالمحافظة.



إقبال المواطنين على المنتجات



إقبال متزايد على منتجات المعرض



الفطير والسمنة البلدى فى المعرض



جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة يتفقد المعرض



مدير وحدة تكافؤ الفرص بالخارجة مع رئيس المركز



مستلزمات رمضان فى المعرض



مشاركات سيدات قرى الخارجة فى المعرض



معرض قريتى منتجة بالخارجة



منتجات الصوب الزراعية



منتجات القرية فى المعرض



منتجات غذائيه طازجة



منتجات قرى بشاير الخير بالخارجة



منتجات قرى بشاير الخير