اليوم السابع
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غلق جزئى بطريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم لمدة يومين

الخميس، 13 أبريل 2023 11:12 ص
غلق جزئى بطريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم لمدة يومين طريق الواحات
كتبت – مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق جزئى بطريق الواحات تحديداً بجوار مدينة حدائق الأهرام بالاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة 6 أكتوبر، لمدة يومين ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 14/4/2023 وحتى صباح يوم السبت الموافق 15/4/2023، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى تنفيذ أعمال حفر لتوصيل خط صرف مياه الأمطار بطريق الواحات بالمنطقة المشار إليها.

وأشارت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

 

 


طريق الواحات

غلق طريق الواحات

الجيزة

مدينة 6 أكتوبر



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