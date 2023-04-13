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عضو هيئة تغير المناخ للقاهرة الإخبارية: معدلات غير مسبوقة للاحتباس الحراري

الخميس، 13 أبريل 2023 05:15 م
عضو هيئة تغير المناخ للقاهرة الإخبارية: معدلات غير مسبوقة للاحتباس الحراري سمير طنطاوى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور سمير طنطاوي، عضو هيئة تغير المناخ، إنه طبقاً للقياسات التي أعلنتها المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، فإن تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة.
 
وأضاف طنطاوي، خلال مداخلة مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، عبر سكايب، اليوم الخميس: «نحن نتحدث عن تركيزات كانت في حدود 280 جزء في المليون عام 1850، وصلت نهاية شهر مارس الماضي إلى نحو 421 جزء في المليون».
 
وأوضح عضو هيئة تغير المناخ، أنه من المتوقع أن تصل التركيزات إلى 1000 جزء في المليون بحلول عام 2100، لافتاً إلى أن هذا أدى إلى ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي نتيجة أن غازات الاحتباس الحراري والكربون يعملان على حبس الحرارة الشمسية وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة.
 
وأكد أن المتسبب الحقيقي في هذه الارتفاع لطبقة الغلاف الجوي هو النشاط البشري، كما أعلنت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقريرها الاخير والذي تم اصدره في الشهر الماضي في سويسرا.

التغيرات المناخيه

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