عضو بمجلس الدولة الليبى: نرحب برعاية الأمم المتحدة لاجتماعات لجنة 6+6

كتب: أحمد جمعة

رحب عضو لجنة 6+6 الليبية، عضو مجلس الدولة، أحمد الاوجلى، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا للاجتماعات وكذلك المجتمع الدولى، مشيرا إلى أن ليبيا جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية، مرجحا قبول أعضاء اللجنة المشتركة لعرض الأمم المتحدة تقديم الدعم والمساندة لأعمال اللجنة.

وأكد "الأوجلي" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة المشتركة "6+6" ستباشر اجتماعاتها بعد اجازة عيد الفطر المبارك للعمل على وضع القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام الجاري.

وعرض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلى، الأربعاءـ دعم البعثة الأممية لعمل لجنة "6+6" المشتركة من أعضاء مجلسى النواب والدولة الليبيين، وذلك فى سبيل تسريع عمل اللجنة الليبية – الليبية لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة خلال العام الجارى، جاء ذلك فى مذكرة رسمية بعثها المبعوث الأممى لرئيسى مجلس النواب والأعلى للدولة.

وأعرب المبعوث الأممى لدى ليبيا فى المذكرة الرسمية عن استعداد البعثة لتقديم دعم فنى ولوجستى من خلال توفير الخبراء، وما يراه أعضاء اللجنة ضروريا وذلك بناء على طلب خطى مشترك من اللجنة، مضيفا "إننى على ثقة بأننى سأتلقى ردكم فى أقرب فرصة ممكنة بالنظر إلى ضرورة بدء اجتماعات اللجنة فى أقرب وقت ممكن، وإحراز التقدم اللازم لتحقيق تطلعات الليبيين إلى ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة من خلال إجراء الانتخابات هذا العام."

وشكل مجلسى النواب والأعلى للدولة لجنة "6+6" لوضع القوانين الانتخابية اللازمة لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجارى، وذلك بالتشاور مع المكونات الليبية والمفوضية الوطنية للانتخابات فى طرابلس.

وأكد المبعوث الاممى تطلعه لتلقى رد مجلسى النواب والأعلى للدولة فى أقرب فرصة ممكنة وضرورة بدء اجتماعات اللجنة فى أقرب وقت، مشددًا على أهمية تحقيق التقدم اللازم لتحقيق تطلعات الليبيين بإقامة انتخابات حرة ونزيهة.