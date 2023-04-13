عروض وورش فنية ومحاضرات تثقيفية فى ليالى رمضان بجنوب سيناء

شهدت ساحة العلم بالطور العاصمة ، تواصل فعاليات الليالى الرمضانية بجنوب سيناء , والتى قدمت خلالها فرقة طور سيناء للإنشاد الدينى باقة من أغانى التراث السيناوى منها "عم يا جمال ، ياليالى " بقيادة الفنان على عبد الفتاح ، وحضور أحمد فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء ، أعقبها من قصر الطور عقد محاضرة تثقيفية بعنوان "غزوة بدر دروس" ألقاها فضيلة الشيخ صفوت إسماعيل بالأوقاف ، تحدث خلالها عن الدروس والعبر من غزوة بدر مبين الدروس الإيمانية والدروس العقيدية.

تأتى الفعاليات ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، للاحتفال بليالى رمضان الثقافية بجنوب سيناء ، إشراف الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لأإقليم القناة وسيناء الثقافي .

وواصل بيت ثقافة أبوزنيمة فعاليات ورشة "زينة رمضان" لليوم الثانى تدريب الفنانة التشكيلية منى المحص ، بمشاركة مجموعة من طلاب مدرسة أبوزنيمة الإعدادية , لتدريبهم على أستخدام أدوات فنية بسيطة من الفوم والورق الملون والجليتر والشمع اللاصق لعمل زينة رمضان ، إحتفالاً بالشهر الكريم ، بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية للنشء , بينما عقدت المكتبة الثقافية بطابا محاضرة تثقيفية بعنوان" المراة فى الإسلام " تحدث خلالها فضيلة الشيخ أحمد السيد إمام وخطيب بمديرية الأوقاف ، عن صور تكريم القرآن الكريم للمرأة ، متطرق للتشريعات التى سنتها الدولة لتمكين المرأة ، موضح دور وزارة الثقافة البالغ الأهمية فى تمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق العدالة الثقافية لها .

كما واصل بيت ثقافة دهب ورشة تشكيلية بعنوان "زينة رمضان" لليوم الثانى تدريب الفنان التشكيلى شريف القزاز ، بمشاركة مجموعة من أبناء المدينة ، بهدف تدريبهم على استخدام الورق الملون والألوان لرسم فانوس رمضان ، بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية للنشء , كما واصل قصر ثقافة شرم الشيخ فعاليات ورشة أشغال المرأة " خياطة ملابس" إشراف ألفت محمود مسئول المرأة ، تدريب أمانى المنياوى ، والتى واصلت تدريب المشاركات على التدريب لعمل باترون وتحديد المقاسات ، والتى تستمر فعالياتها حتى غدا الخميس ، ضمن برامج رمضان الثقافية لتمكين المرأة وتحقيق العدالة الثقافية .

كما نفذ بيت ثقافة نوبيع وبيت ثقافة أبورديس , ورشتى مواهب فنية بعنوان "فانوس رمضان" تدريب إسراء سالم ، ومحمد حسين ، لتدريب المشاركين على تصميم فانوس وزينة رمضان باستخدام خامات فنية بسيطة ، للتعبير عن فرحة إستقبال الشهر الكريم ، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء .