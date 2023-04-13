"طلب مساعدته فى شراء مخدرات فقتلناه".. اعترافات قاتلو عامل بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

"طلب مساعدته فى شراء مخدرات فقتلناه"، بهذه الكلمات اعترف المتهمون بالتخلص من شخص فى الإسكندرية بعد سرقته، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (عامل) بأحد الشوارع بدائرة القسم .

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - ربة منزل .. مقيمين بدائرة القسم ) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم استوقفه المجنى عليه واستقل رفقته وطلب منه مساعدته فـى شراء المواد المخدرة ، فقام بالاتصال بآخر فحضر وبرفقته شخص آخر وربة منزل وعقدوا العزم فيما بينهم على سرقة المجنى عليه ، وتوجهوا إلى أحد المناطق بدائرة القسم ، وحال وصولهم تحصل المتهمين على هاتف المجنى عليه ومبلغ مالى ، وحاولوا الفرار بمركبة "التوك توك" إلا أن المجنى عليه تعلق بالتوك توك واستغاث بالأهالي، وعلى إثر ذلك تعدى عليه أحد المتهمين بالضرب مُستخدماً سلاح أبيض وطعنه بالصدر فأودى بحياته ، وأرشد المتهمين عن مركبة التوك توك المُستخدمة فى الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسلاح الأبيض المُستخدمة فى الواقعة وجزء من المبلغ المستولى عليه ، وقرروا قيامهم بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية .