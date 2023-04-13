"طائرة الملك".. بريطانى يجد نفسه وحيدا على متن رحلة طيران.. اعرف التفاصيل

كتب محمد جمال

تخيل أنك الراكب الوحيد على متن طائرة، فماذا تفعل وأنت تشعر وكأنها طائرة خاصة ولك مضيفات تقوم بخدمتك أنت وحدك على تلك الطائرة، هكذا كان حال البريطانى الذى وجد نفسه الراكب الوحيد على متن طائرة متجهة من البرتغال إلى بلفاست، حيث اعتقد بول ويلكنسون، 65 عاما أن رحلته تأخرت أو ألغيت حينما وجد نفسه وحيدا بعد صعوده على الطائرة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.



بول وعائلته على متن الطائرة

وسأل الراكب المضيفات عن بقية الركاب ليعلم أنه الراكب الوحيد، حيث أطلق عليه طاقم الطائرة لقب "الملك".

وقال بول إنه عومل مثل الملوك من قبل طاقم الطائرة الذين لقبوه بالملك بول، وحتى أنه تحدث مع الطيار قبل الإقلاع.



بول على متن الطائرة

وأضاف: "كان الأمر أشبه بكوني على متن طائرتي الخاصة، لم يكن هناك أحد عند البوابة، تحدثت إلى المضيفين وقالوا يا سيد بول أنت شخص مهم اليوم، أنت تطير بمفردك".



شنطة السفر

كانت تكلفة الرحلة التي استغرقت 3 ساعات 130 جنيها إسترلينيا، وقال بول: "دارت حقيبتي على حزام الأمتعة بمفردها لأنني كنت الوحيد في الرحلة".