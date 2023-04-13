اليوم السابع
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ضبط عصابة تنتحل صفة رجال شرطة للاستيلاء على العملات الأجنبية

الخميس، 13 أبريل 2023 01:11 م
ضبط عصابة تنتحل صفة رجال شرطة للاستيلاء على العملات الأجنبية عملات اجنبية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة استيراد وتصدير - مقيم بالقليوبية) بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى عن طريق المغافلة .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين عدم صحة أقوال المُبلغ ، وبإعادة مناقشته قرر بتعرفه على أحد الاشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " واتفقا على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالى من العملات الأجنبية إلى العملات المحلية ، ولدى وصوله فوجئ بتوقف سيارة "ميكروباص لم يتمكن من التقاط أرقامها " ، وبداخلها (3) أشخاص منتحلين صفة رجال شرطة ، وقاموا باصطحابه داخل السيارة والاستيلاء منه على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار. 
 
بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة ) ، وبمواجهتهم  اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى انتحال صفة رجال الشرطة واستقطاب راغبى استبدال العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط المركبة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته.

عصابة دولية

العملات الأجنبية

تجار العملة

السوق السوداء

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