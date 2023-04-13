ضبط عصابة تنتحل صفة رجال شرطة للاستيلاء على العملات الأجنبية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة استيراد وتصدير - مقيم بالقليوبية) بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى عن طريق المغافلة .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين عدم صحة أقوال المُبلغ ، وبإعادة مناقشته قرر بتعرفه على أحد الاشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " واتفقا على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالى من العملات الأجنبية إلى العملات المحلية ، ولدى وصوله فوجئ بتوقف سيارة "ميكروباص لم يتمكن من التقاط أرقامها " ، وبداخلها (3) أشخاص منتحلين صفة رجال شرطة ، وقاموا باصطحابه داخل السيارة والاستيلاء منه على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.
بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة ) ، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى انتحال صفة رجال الشرطة واستقطاب راغبى استبدال العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط المركبة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته.
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