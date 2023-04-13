صرف دفعة تعويضات توسعات ميناء العريش البحرى

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم الخميس، محافظة شمال سيناء ، صرف دفعة تعويضات جديدة لتوسعات ميناء العريش البحرى.

وأوضح بيان محافظة شمال سيناء أنه فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات ، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالقطاعات الأول ( شاليهات السعد ) والثانى ( بالميرا - الصحفيين ) والثالث ( مدخل شاليهات السعد ) والرابع ( ضاحية الزهراء - شرق العبور).

وتضمن البيان كشفا بأسماء من تقرر الصرف لهم بكل منطقة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء أمس أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بشمال سيناء بنطاق بمركز الشيخ زويد.

وأوضح البيان أن المزارعين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 12/4/2023 إلي 26/4/2023 والأسماء بمركز الشيخ زويد لعدد 13 مزارعا، تبدأ باسم طلال سليمان خضر، ووتنتهي باسم ورثة محمد حميد محمد جمعه.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد كشفا بأسماء 26 من مستحقى تعويضات بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد.

وأوضح البيان أن الاستحقاق للصرف بتاريخ 2023/8/18 ببطاقة الرقم القومى من فروع البنك كلا حسب تواجده.

وأسماء المقرر لهم تعويضات هم : حسنه محمد سالم ابو العراج، وسامي حرب محمد فريج، و محمد حسین محمد جمعه، ووضحة حسين مسلم حسين، و عبد الرحمن حرب محمد فريج، وخالد محمد مسلم اسبيتان، و خضرة حمیدان محمد ابو العراج، ونعيمة موسى سالمان هاني، و يوسف سالم عيد الاقرع، ومحمد محسن عبد الرحمن محسن، وأحمد حمدان سلامه ابو جغيمان، و عبد الرحمن حسين محمد جمعه، ومحمد حسين سالمان رافع، و امغصيب احميدان سالم حسن، وفایزه محمد مسلم عتيق، وعبد اللطيف سويلم عوده حماد، محمود محمد سويلم حمدان، وصفاء مسلم عوده الله حسن، وعبد الهادي محمد حمدان سلامه، ومحمود محمد قطيفان هاني، وعبد الله سليمان عواد عياد، وامنه سالم سلیم مزید، ومريم محمد عوتلله سلامه، ومحمد زيتون عيد زيتون، ومحمد احمد اسعيد سالمان، و احمود محمد حمود محمد.