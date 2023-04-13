"صحة الإسماعيلية" تنذر 5 مراكز خاصة للأشعة بالغلق.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، حملة موسعة على مراكز الأشعة غير الحكومية "الخاصة"، حيث تم المرور على خمسة مراكز خاصة للأشعة وأشعة الأسنان بمدينة الإسماعيلية؛ وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات الصحية اللازمة .

يأتى ذلك استمرارًا للحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بالإسماعيلية وحرصًا على صحة وسلامة المرضى.

ومن جانبه، صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة، أن الحملة أسفرت عن إعطاء إنذارات بالغلق لعدد خمسة مراكز للأشعة؛ لتلافي السلبيات، وذلك نتيجة رصد عدد من المخالفات والتي تستوجب الغلق حيث تنوعت المخالفات بين عدم وجود ترخيص مكاني، عدم تجديد الرخصة، عدم مطابقة غرفة النفايات للاشتراطات الصحية، مع ملاحظة وجود تسريب بأحد غرف الأشعة بأحد المراكز وعدم مطابقة الغرفة لاشتراطات العلاج الحر وسياسات مكافحة العدوى ومعايير الجودة.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وبناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.