اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أبريل 2023 02:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"شعاع": المرور على "الممارسات" للتأكد من تجديدها للحفاظ على حق الدولة

الخميس، 13 أبريل 2023 12:36 م
"شعاع": المرور على "الممارسات" للتأكد من تجديدها للحفاظ على حق الدولة وزارة الكهرباء والطاقة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ، أنه فى إطار التعاون بين الشركة  ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحرصها الدائم على معاونة قطاع الكهرباء فى رفع نسب التحصيل وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية تم تكليف الشركة بالمرور على الممارسات بإحدى شركات توزيع الكهرباء الكبرى.

و قالت الشركة في بيان لها اليوم ، أنه هذا التكليف يستهدف الحفاظ على حق الدولة فى الحصول على مستحقاتها من خلال  المرور على الممارسات لتسجيلها  والتأكد من تجديدها تمهيدا لتسجيلها على تطبيق للممارسات للمراجعه الشهرية على ان يتم تقييم التجربة بعد شهرين لتحديد مدى الاستفادة منها لتعميمها بجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية.

وناشدت شركة شعاع للخدمات العامة جميع المشتركين ضرورة التأكد من هوية القارئ عن طريق تحقيق الشخصية الخاص بالشركة قبل ادخاله لأخذ صورة العداد الخاص به حرصا على مصلحة المشترك وعند وجود أى شكوى من القارئ أو القراءات او وجود مقترحات يرجى التواصل على رقم 01120313831 عن طريق الاتصال التليفونى أو تطبيق  الواتس أب. 


شعاع

عداد الكهرباء

فاتورة الكهرباء

الممارسات

المرور على الممارسات



الموضوعات المتعلقة

وزارة الكهرباء تكرم الزميلة رحمة رمضان وأعضاء اللجنة الإعلامية للدورة الرمضانية.. صور

الخميس، 13 أبريل 2023 12:29 ص

نائب وزير الكهرباء يكرم الفائزين بالدورة الرمضانية الخامسة للعاملين.. صور

الأربعاء، 12 أبريل 2023 11:19 م

وزير الكهرباء يكرم الفائزين بالدورة الرمضانية الخامسة للعاملين اليوم

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:42 م

وزير الكهرباء يستقبل رئيس شركة CTGI الصينية لبحث سبل التعاون

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:47 م

نائب وزير الكهرباء: الأنشطة الرياضية ترسخ روح التعاون بين العاملين بالقطاع

الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:43 م

نائب وزير الكهرباء يفتتح الدورة الرمضانية الخامسة للعاملين بالقطاع.. صور

الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:16 م

نائب وزير الكهرباء يفتتح اليوم الدورة الرمضانية الخامسة للعاملين

الأربعاء، 05 أبريل 2023 03:29 م

وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال بمركز تحكم العاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 03 أبريل 2023 01:23 م

قسط المديونية على 36 شهرا بدون فوائد.. وزارة الكهرباء توضح التفاصيل

الإثنين، 03 أبريل 2023 07:00 ص

وزارة الكهرباء تبدأ فى صب القواعد الخرسانية لتركيب أبراج خط الربط مع السعودية.. "المصرية للنقل" تستعد لتركيب أكثر من ألف برج بقدرات مختلفة.. والرياض تبدأ فى تركيب أبراجها لتشغيل الخط فى موعده المحدد 2025

الثلاثاء، 28 مارس 2023 07:00 ص

وزير الكهرباء يترأس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

الأربعاء، 22 مارس 2023 01:44 م

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": القضاء نهائيا على سرقات التيار لن يتحقق إلا بعد التحول لشبكة ذكية.. محمد شاكر: نواجه المخالفين بتطبيق القانون بحزم.. ويؤكد: السرقات تكبد القطاع خسائر 2 مليار جنيه سنويا

الثلاثاء، 21 مارس 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة