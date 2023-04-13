وقالت إداراة برنامج الاقتناء الدفاعي (DAPA) الكورية ،حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب " إن الجانبين يخططان لاتخاذ قرار بشأن المشاريع البحثية بحلول نهاية هذا العام وتشكيل منصات حوار على مستوى رفيع ومستوى العمل، بحيث ينضم إليها المسؤولون من معاهد البحوث الدفاعية الكورية الجنوبية والجيش.



وأضافت الإدارة إن الجانبين يخططان لاتخاذ قرار بشأن المشاريع البحثية بحلول نهاية هذا العام وتشكيل منصات حوار على مستوى رفيع ومستوى العمل، بحيث ينضم إليها المسؤولون من معاهد البحوث الدفاعية الكورية الجنوبية والجيش.



وتخطط الإدارة للسعي من أجل البحث المشترك بنظام الصفقات التجارية المتبادلة عند عقد صفقات مع "بوينج" في المستقبل. وفي إطار برنامج الصفقات التجارية المتبادلة، سعت سول إلى وضع شروط، مثل نقل التكنولوجيا، عند اختيار المقاولين الأجانب لتوريد المنتجات الدفاعية الرئيسية.



يأتي توقيع الاتفاق في الوقت الذى تسعى سول إلى تعزيز قدراتها التنافسية للصناعة الدفاعية وزيادة صادرات الأسلحة بعد إبرام سلسلة من الصفقات الكبرى فى العام السابق.