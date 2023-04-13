وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، إنه بطلب من سفارة سوريا في موسكو وبتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتم تنظيم نحو 10 رحلات جوية لنقل المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الطائرة الأولى لنقل المساعدات الإنسانية وصلت إلى سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المناطق السورية والتركية تعرض لزلزال في السادس من فبراير الماضي، بلغت قوته 7.7 درجة، تلته سلسلة من الهزات الأرضية الارتدادية، وتسبب الزلزال فى دمار وخسائر جسيمة في سوريا وكذلك تركيا.