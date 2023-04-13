رئيس جامعة طنطا يستعرض أعمال مشروع التحول الرقمى وميكنة المستشفيات الجامعية

استعرض الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، أعمال مشروع التحول الرقمى وميكنة المستشفيات الجامعية، والذى تضم المرحلة الأولى منه 8 مستشفيات جامعية بالجامعة، مستشفي الصدر الجديد ومستشفي الجراحات الجديد ومستشفي الرمد والعيادات الشاملة ومستشفي الطوارئ والمستشفي الداخلى ومستشفي الطلبة ومستشفي الطب النفسى.

وأوضح التقرير أن المرحلة الأول شملت إعداد مركز رئيسي موحد للبيانات بالجامعة بمساحة 125 م2 مجهز بأحدث الأجهزة وفقاً لأحدث متطلبات التشغيل كما تم توريد كافة مستلزمات التشغيل من خوادم وأجهزة تأمين وربط شبكي ونسخ احتياطية.

أضاف رئيس الجامعة أنه تم انشاء 1000 نقطة اتصال شبكى من ضمن 3000 نقطة يشملها المشروع، كما تم توريد 1400 جهاز حاسب آلى كدفعة أولى لتخدم الطواقم الطبية والتمريضية.

وعلى صعيد أخر، يجرى استكمال أعمال إنشاء ومد شبكة كوابل ألياف ضوئية حديثة لتوفير الربط الشبكى للوحدات الطبية المختلفة مع مركز البيانات الرئيسي، لتضاف إلى شبكة كوابل الألياف الضوئية الموجودة حالياً وتزود كافة المستشفيات الجامعية بخدمات الانترنت.