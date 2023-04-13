رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث سبل استغلال احتياطات مصر من خام التنتالوم

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، اجتماعا مع المهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك بحضور اللواء/ عبد السلام شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية على الوجه الأمثل، من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها، في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوافرة في مصر، في إطار التوجيه الرئاسي بتعظيم القيمة المضافة لهذه المواد لصالح الاقتصاد الوطني والدخل القومي وبما يعزز من الخطة الصناعية الشاملة للدولة.

من جانبه، استعرض اللواء عبد السلام شفيق عددا من النقاط المتعلقة بدراسات الاستفادة من مختلف أنواع الخامات، من خلال تفعيل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة والاستخدام الأمثل بالشركة المصرية للتعدين وإدارة المحاجر والملاحات، وعن طريق اتباع أحدث التقنيات.

وفي هذا الإطار، تم استعراض دراسة تعظيم الاستفادة من خام التنتالوم، الذي يعد أحد العناصر الأرضية النادرة والمتواجد في صخور الأبوجرانيت، ويتميز بدرجة الانصهار العالية والمقاومة العالية للتآكل والإجهاد، كما تم التنويه إلى أن هذا الخام لا يوجد منفرداً في الطبيعة حيث يصاحبه بعض المعادن الأخرى مثل "القصدير" و"الفلسبار".

كما تطرق الاجتماع إلى أماكن توافر هذا الخام حول العالم، وكذا أكبر الدول المنتجة والمستهلكة له، بالإضافة إلى أشهر سلاسل التوريد، فضلاً عن المناطق التي يتوافر فيها الخام في مصر، ودرجات ونسب تركزه.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستكمال المفاوضات مع الشركات المحلية والعالمية المهتمة بالعمل في استخراج خام التنتالوم، تمهيداً للاتفاق على أفضل سبل استغلاله.