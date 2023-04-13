اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بخميس العهد في كنيسة عين شمس

الخميس، 13 أبريل 2023 11:21 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بخميس العهد في كنيسة عين شمس رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بخميس العهد
كتب: محمد الأحمدى

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في احتفال خميس العهد، بالكنيسة الإنجيلية بعين شمس، بمشاركة القس عيد صلاح، راعي الكنيسة، وبحضور النائب محمد الكومي، والنائب مصطفى النجار، من مجلس النواب المصري، عن دائرة عين شمس، وعدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية وشعب كنيسة عين شمس الإنجيلية.
 
 وخلال كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "كل عام وحضراتكم بخير، نحتفل في خميس العهد بذكرى حدث مفصلي في عقيدتنا المسيحية، وهو إعلان الحرية والسلام لعالم تكبل بالخوف". 
 
وأضاف رئيس الإنجيلية: "نحن اليوم مدعوون في وقت العشاء الرباني للتأمل بشكل عميق في عمل الله الخلاصي والتحريري من الخطية، وفي غسل الأرجل نرى المسيح يقدم لنا رؤية للقيادة الخادمة".
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد القيامه

خميس العهد



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