دمشق والرياض تعلنان رسميا استئناف الرحلات الجوية بين البلدين

وكالات

أعربت المملكة العربية السعودية وسوريا عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.

وجاء فى البيان الذى صدر عن الجانبين السعودى والسورى فى ختام زيارة وزير الخارجية السورى فيصل المقداد إلى المملكة، أن الوزير السورى أعرب عن تقدير بلاده للجهود التى تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التى ضربت سوريا.

وكان الوزير المقداد قد وصل الأربعاء إلى مدينة جدة السعودية فى زيارة عمل بناء على دعوة نظيره السعودى فيصل بن فرحان.