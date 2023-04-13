اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أبريل 2023 08:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

دمشق والرياض تعلنان رسميا استئناف الرحلات الجوية بين البلدين

الخميس، 13 أبريل 2023 08:00 ص
دمشق والرياض تعلنان رسميا استئناف الرحلات الجوية بين البلدين وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت المملكة العربية السعودية وسوريا عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.

وجاء فى البيان الذى صدر عن الجانبين السعودى والسورى فى ختام زيارة وزير الخارجية السورى فيصل المقداد إلى المملكة، أن الوزير السورى أعرب عن تقدير بلاده للجهود التى تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التى ضربت سوريا.

وكان الوزير المقداد قد وصل الأربعاء إلى مدينة جدة السعودية فى زيارة عمل بناء على دعوة نظيره السعودى فيصل بن فرحان.


فيصل بن فرحان

السعوديه

فيصل بن مقداد

جده

اخبار السعوديه

سوريا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة