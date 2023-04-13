اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أبريل 2023 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

دار الإفتاء: يجوز لمن وجب عليه الفدية أن يخرجها كلَّ يومٍ بيومه

الخميس، 13 أبريل 2023 12:37 م
دار الإفتاء: يجوز لمن وجب عليه الفدية أن يخرجها كلَّ يومٍ بيومه دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت دار الإفتاء إنه يجوز لمن وجب عليه الفدية أن يخرجها كلَّ يومٍ بيومه؛ فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرَج ليلًا، ويجوز أيضًا تأخيرها بحيث يدفعها جملةً في آخر الشهر.
 
مقدار الفدية: إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، ومقدارها 20 جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد، ومن زاد فهو خير له.
 
وكانت قد قالت دار الافتاء أن الصوم خير للمسافر وأفضل فإذا ظن الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.

وأضافت الدار أن شهر رمضان من الأشهر العزيزة الكريمة على الله التى تُغفر فيها الذنوب ويُعتق الإنسان فيها من النار.

وأوضحت أنه لكى يحوز صيامك رتبةَ الكمال عليك أن تكفَّ الجوارح عن الآثام؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: «ليس الصيام من الطعام والشراب؛ إنما الصيام من اللغو والرفث».

واستطردت؛ الصيام يحررك من سلطان العادات ويقيك من الشرور؛ ولذلك فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: "الصوم جنة"؛ أى: وقاية.

وتابعت:من أهم مظاهر الجمال فى عبادة الصيام الارتقاء بالجانب الأخلاقى للإنسان، وهو الأهم؛ ومن هنا يقول النبى صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه".

دار الافتاء

الفدية

فدية الصيام

مقدار فدية الصيام

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. مفتى الجمهورية يحدِّد قيمة زكاة الفطر بـ30 جنيهًا وفدية الصيام 20 جنيهًا كحدٍّ أدنى.. ويناشد المسلمين بتعجيل إخراجها.. ويؤكد: حكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء

الأربعاء، 29 مارس 2023 01:00 ص

دار الإفتاء توضح حالات إخراج فدية الصيام .. إنفوجراف

الأحد، 26 مارس 2023 11:36 ص

مفتى الجمهورية: قيمة زكاة الفطر 30 جنيها وفدية الصيام 20 جنيها كحد أدنى

الخميس، 23 مارس 2023 01:54 م

أمين الفتوى بدار الإفتاء: قيمة فدية الصيام فى رمضان 10 جنيهات

السبت، 16 أبريل 2022 03:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة