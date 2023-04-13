دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى فى صلاة الجمعة إذا جاءت يوم عيد

كتب لؤى على

قالت دار الإفتاء إنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، ومن كان يَصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها -إذا كان قد صلَّى العيد جماعةً مع الإمام- فله ذلك، بشرط أن يُصلي الظهر.

والقول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به.

وتعمل مديريات الأوقاف بالمحافظات على حصر الساحات التى ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2023، وذلك بعد إعلان الوزارة وفق ما صرح به الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف بأن صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تقام بها الجمعة .

وتابع: "أما الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد".

وفقا لإمساكية شهر رمضان، يكون آخر أيام شهر رمضان يوم الخميس 20 أبريل 2023 الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.