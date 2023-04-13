خيط الجريمة.. 3 أشخاص ينهون حياة سائق فى القليوبية بسبب ركنة توك توك

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهد مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، جريمة قتل بشعة بعدما أقدم 3 أشخاص على قتل سائق توك توك بسبب الخلاف على تأخير دفع إيجار مكان ركنة توك توك بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة بدأت بطلب المجنى عليه من المتهم دفع شهرية ركنة التوك توك ملكه فى أرض المجنى عليه، إلا أن الأخير تأخر فى الدفع وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى وتمكن الأهالى فى فض الاشتباك بينهما، وقرر المتهم الانتقام منه بان اتفق مع 2 من أصدقائه ووفر سلاح نارى " فرد خرطوش" وتوجه للمجنى عليه وما أن ظفر به صوب نحوه عيار نارى أودى بحياته فى الحال وفروا هاربين.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط مرتكبى واقعة قتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالقليوبية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين عدد من الأشخاص ووجود متوفى.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص) ، طرف ثانى (سائق "توك توك" متوفى بطلق نارى خرطوش بالصدر) .. جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب قيام أحد الأشخاص من الطرف الأول بوضع مركبة "التوك توك" خاصته داخل قطعة أرض فضاء تستخدم كجراج خاص بالطرف الثانى فحدث بينهما خلاف على التأخر فى دفع القيمة الإيجارية الشهرية ، تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحد الأشخاص من الطرف الأول بإطلاق عيار نارى تجاه المتوفى من فرد خرطوش كان بحوزته ، محدثاً إصابته التى أدت لوفاته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة .