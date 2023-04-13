حكم جديد بشأن عقار الإجهاض فى أمريكا..والمعركة قد تصل إلى المحكمة العليا

كتبت ريم عبد الحميد

استمرت المعركة حول الإجهاض فى أروقة المحاكم الأمريكية، حيث قضت محكمة فيدرالية بإبقاء على إتاحة عقار يستخدم فى الإجهاض الطبي فى الوقت الراهن، لكنه قلل فترة الحمل التي يمكن استخدامها خلالها، وقالت إنه لا يمكن إرساله عبر البريد.

وأشارت وكالة أسوشيتدبرس إلى أن الحكم الصادر أمس الأربعاء، قلل من قرار قاضى محكمة أدنى فى تكساس، والذى حظر بشكل كامل موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على الطريقة الأكثر شيوعا لإجراء الإجهاض فى الولايات المتحدة باستخدام عقار مايفبرنستون. وأدى قرار تكساس إلى أزمة لدى مقدمى خدمات الإجهاض فى تكساس بعد أقل من عام من إلغاء حق الإجهاض من قبل المحكمة العليا الأمريكية والذى قيد إجراءه بشكل كبير. ومن المرجح أن تذهب القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت البيض كارين جان بيير إنهم سيواصلون المعركة فى المحاكم، ويعتقدون أن القانون فى صفهم، وأنهم سينتصرون.

وتمت الموافقة على عقار مايفبرستون من قبل هيئة الغذاء والدواء الامريكية قبل عقدين ويتم استخدامه مع عقار أخر وهو ميسوبروستول.

وفى حكم له أثارة واسعة، حظر قاضى فيدرالى الأسبوع الماضى الموافقة على العقار بعد دعوى قضائية من قبل معارضين لاستخدامه، ولا يوجد سابقة تقريبا لقيام قاضى بمفرده بإلغاء توصيات طبية لجهات تنظيمية، وتم تعليق الحكم أمام محكمة استئناف.