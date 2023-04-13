جامعة سوهاج تعلن حاجتها لشغل وظائف قيادية.. آخر موعد للتقديم 16 أبريل

سوهاج محمود مقبول

كشفت جامعة سوهاج عن وجود وظيفتين شاغرتين هما مدير عام الحسابات والموازنة، ووظيفة مدير عام الشئون الهندسية، على أن يكون آخر موعد للتقدم لشغل الوظيفتين هو 16 أبريل الجارى.

ووفقا لبوابة الوظائف الحكومية ، فإن وظيفة مدير عام الحسابات والموازنة، تقع على قمة وظائف الحسابات والموازنة بالجامعة ويعمل شاغلى الوظيفة تحت التوجيه الإدارى العام لأمين الجامعة ويشرف شاغلها على العاملين بالإدارات التابعة للحسابات والموازنة بالجامعة ويشرف على أعمال الشطب والمراجعة والتسويات فى الوحدات الحسابية المختلفة بالجامعة ويقوم بالإشراف عى إعداد الحسابات الختامية والدورية وتلقى الكشوف المختلفة وتفريغها ويقوم بالإشراف على إعداد البيانات المختلفة والمطلوبة لإعداد الحساب الختامى ويقوم بمراجعة مشروع الموازنة العامة للجامعة واتخاذ إجراءات عرضها على الجهات المختصة وما يسند إلية من أعمال أخرى مماثلة فى ضوء واجبات ومسئوليات الوظيفة

كما حددت الجامعة المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة وهى المهارات الأساسية:- مهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى مهارات الاتصال والإقناع والقدرة على القيادة والتجديد والابتكار واجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016م

والمهارات الفنية لشغل الوظيفة، وتتضمن الدرجة العلمية - إجادة إحدى اللغات الأجنبية - التعامل مع الحاسب الآلى. - الاشتراك فى الأنشطة والمؤتمرات الداخلية والقمة على مستوى الجامعة والجامعات الاخرى - إعداد البحوث والمذكرات الفنية. - الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التى تحكم العمل.

وسنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها.

وتم تحديد شروط المتقدمين:مؤهل تجارى عال مناسب لنوع العمل وفقاً لبطاقة الوصف

أما المستندات المطلوبة فهى:

1- بيان حالة وظيفية حديث معتمد موضحا" به ( الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الآداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية –التدرج الوظيفى– الوظائف الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانها.

2- بيان تفصيلى عن إنجازاته وإسهاماته معتمدا من السلطة المختصة.

3- مقترحاته لتطوير العمل ويراعى فى المقترح أن يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات وفقاً لنموذج القرار رقم 95 لسنة 2017 لوزارة التخطيط والمتابعة.

4 – شهادة قانونية بعدم الاحالة للمجالس التأديبية أو توقيع جزاءات تأدبيه أو جنائية.

5 – سيره ذاتية.

بداية الإعلان:2023/03/16 ونهاية الإعلان:2023/04/16

وتقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس الجامعة بالأمانة الفنية للجنة اختيارالقيادات الجامعية بمكتب الدكتور رئيس الجامعة مع تقديم أصل +6 نسخ من ملف الانجازات وذلك فى موعد غايته شهر من تاريخ الاعلان ولن يلتفت للطلبات التى ترد قبل أو بعد هذا التاريخ.

وأعلنت الجامعة أيضا عن وظيفة مدير عام الشئون الهندسية وجاء الوصف الوظيفى للوظيفة :تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الشئون الهندسية بالجامعة ويعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه الإدارى العام لأمين الجامعة ويقوم شاغل هذه الوظيفة الإشراف على الدراسات الخاصة باحتياجات الجامعة من المشروعات الإنشائية ومشروعات لإحلال والتجديد والإضافة والاستكمال ويقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات الهندسية وإعمال الصيانة اللازمة للمنشات ويقوم بالاشتراك فى فض المظاريف فى المناقصات بمبانى الجامعة وفحص الشروط المقدمة وما يسند إليه من أعمال أخرى

وتم تحديد المهارات المطلوبة مهارات أساسية:- مهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات وإدارة الأزمات. - مهارات الاتصال والإقناع والقدرة على القيادة والتجديد والابتكار.

- اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016م

مهارات فنية:- الدرجة العلمية - إجادة إحدى اللغات الأجنبية - القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى. - الاشتراك فى الأنشطة والمؤتمرات الداخلية والقمية على مستوى الجامعة والجامعات الاخرى - اعداد البحوث والمذكرات الفنية. - الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التى تحكم العمل.

سنوات الخبرة:قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها.

شروط المتقدمين بكالوريوس هندسة وفقا لبطاقة الوصف والمستندات المطلوبة:1- بيان حالة وظيفية حديث معتمد موضحا" به ( الأسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية –التدرج الوظيفي– الوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه.

2- بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطة المختصة.

3- مقترحاته لتطوير العمل ويراعى فى المقترح أن يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات وفقاً لنموذج القرار رقم 95 لسنة 2017 لوزارة التخطيط والمتابعة.

4 – شهادة قانونية بعدم الاحالة للمجالس التأديبية أو توقيع جزاءات تأدبيه أو جنائية.

5 – سيره ذاتية بداية الإعلان:2023/03/16 ونهاية الإعلان:2023/04/16

تقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس الجامعة بالأمانة الفنية للجنة اختيارالقيادات الجامعية بمكتب الدكتور رئيس الجامعة مع تقديم أصل +6نسخ من ملف الانجازات وذلك فى موعد غايته شهر من تاريخ الاعلان ولن يلتفت للطلبات التى ترد قبل أو بعد هذا التاريخ.