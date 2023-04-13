جامعة العريش تُشارك في ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس "معًا نلتقي" بمعهد إعداد القادة

شمال سيناء - محمد حسين

شاركت جامعة العريش فى ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس " معًا نلتقى" بمركز إعداد القادة بحلوان، والذى أقيم برعاية من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

أعلنت جامعة العريش اليوم الخميس فى بيان، ان مشاركتها تمت برعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش فئ سياق توجه الدولة محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، التي تتنافي مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والاهتمام ببناء الوعى وإعداد جيل من الكوادر الشبابية من أعضاء هيئة التدريس لنقل تلك الخبرات للطلاب، باعتبارهم خير سفير للجامعات المصرية.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على أن تنظيم هذا الملتقى جاء للتوعية بما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات قومية كبير لتحقيق خُطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، انطلاقًا من الدور الحيوي والمحوري لشباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لما لهم من دور كبير في نقل تلك الخبرات للطلاب باعتبارهم سفراء لجامعاتهم، وتأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية ببناء الوعي، وإعداد جيل من الكوادر الشبابية مؤهل بالعلم والمعرفة.

مثل الجامعة في فعاليات الملتقي الدكتور محمد أحمد السيد، والدكتور محمد سيد أحمد، والدكتورة نشوي كامل الشعراوي، والدكتور أحمد فيصل، والدكتورة نجلاء فرج السيد، والدكتورة راندا يسري السيد.

و قدم وفد جامعة العريش عرض تقديمي عن الرؤية الاستراتيجية لتعزيز النفوذ المكاني للجامعات في التنوير الثقافي، والحد من التطرف الأخلاقي، وهذا العرض ممثلًا لخمس جامعات (العريش، المنصورة، أسيوط. الأقصر، الأزهر).





