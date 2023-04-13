وذكرت وزارة الثقافة التونسية في بيان اليوم الخميس أنه بهذه المناسبة يفتح عدد من المتاحف ومراكز تقديم التراث الثقافي بصفة استثنائية لتتيح زيارتها في أجواء رمضانية للذين تعذّر عليهم زيارتها خلال الأوقات العادية والمشاركة في عدد من الأنشطة الثقافية المبرمجة.



وأضافت أن الفتح الاستثنائي ليلا سيشمل 17 متحفا لمختلف ربوع البلاد التونسية منها مركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس ،مركز تقديم التراث الثقافي لمدينة تستور، المتحف الأثري بأوتيك - بنزرت ، المتحف المسيحي المبكّر بقرطاج ، المتحف الأثري بنابل ، المتحف الأثرى بكركوان ، متحف النفيضة ، المتحف الأثري بسوسة ، متحف المهدية ، المتحف الأثري بالجم ، متحف الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير، متحف رباط المنستير ، متحف المكنين ،متحف العمارة التقليديّة بقصبة صفاقس ، متحف سيدي عمر عبادة بالقيروان ،المتحف الوطني للفنون الإسلامية برقّادة ، المتحف الأثري بسبيطلة ، متحف جربة للتراث التقليدي ، متحف الصحراء بدوز.