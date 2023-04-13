تنفيذ إزالات لـ 4 آلاف و157 متر تعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ومن جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إن الأجهزة التنفيذية لن تتوانى فى توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المهد وكذلك التصدى لأى محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد أى متغير مكانى ليتم تنفيذ الإزالة الفوريه له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره فى أداء عمله.

نفذت الأجهزة التنفيذية بالشرقية،حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص، حيث أسفرت تلك الحملات خلال الفتره من 1 حتى 13 أبريل الحارى عن تنفيذ إزالات مخالفة لـ 4 ألاف و157 متر بمراكز ومدن و أحياء المحافظة وفرض سيادة القانون على المخالفين.