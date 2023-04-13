"تموين المنيا": غرفة عمليات وتخصيص أرقام تليفونات للرد على الشكاوى فى الأعياد

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المديرية أستعدت بشكل مبكر لاستقبال اعياد الربيع وعيد الفطر المبارك، من خلال التنسيق مع المديريات الأخرى مثل الطب البيطرى والزراعة كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة لجان التفتيش على مستوى المحافظة.

وأضاف يوسف لـ "اليوم السابع"، أنه تم تخصيص أرقام للتليفونات لتلقى الشكاوى من المواطنين طوال ايام الأعياد، وهى 2364460 أو 2364503، هذا إلى جانب الحملات المكثفة التى سيتم شنها على المجازر والمخابز ومحلات بيع السلع التموينية طوال فترة الأعياد.

واستطرد قائلا، إن فترة الأعياد يكون توجيه حملات مكثفة على اللحوم والرنجه والأسماك وذلك للتأكد من صلاحيتها خاصة أن تلك الفترة تكون دائما فرصه لمعدومى الضمير فى طرح اسماك منتهية الصلاحية، لكن من خلال الحملات نستطيع التصدى لذلك.

وأوضح وكيل الوزارة أن شهر مارس تم تحرير 3500 مخالفة تموينية، بينما من أول أبريل حتى السادس من الشهر تم تحرير 547مخالفة، جاء عدد مخالفات المخابز 468 بينما مخالفات الاسواق 79 مخالفة، وسيتم مواصلة الحملات للقضاء على جشع التجار.