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تعرف على موعد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

الخميس، 13 أبريل 2023 11:44 ص
تعرف على موعد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 النيابة الإدارية
كتب أحمد إسماعيل

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كشفت النيابة الإدارية، في بيان لها على الموقع الرسمي لها على الانترنت عن مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 .

وأوضحت النيابة الإدارية أن المقابلات سوف تبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 اكتوبر - ميدان النجدة.

وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه ادخال الرقم القومي الخاص به.

وأوضحت النيابة عدد من التعليمات الخاصة بحضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية ومنها :

1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

2. ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة

5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة) .

6.  يجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف ابلاغ الامانة العامة خلال اسبوع‎‎.

 

 


النيابة الإدارية

مسابقة النيابة الإدارية

مواعيد مقابلات النيابة الإدارية



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