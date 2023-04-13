اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أبريل 2023 06:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على ترتيبات الكنيسة للاحتفال بعيد القيامة المجيد

الخميس، 13 أبريل 2023 06:00 ص
تعرف على ترتيبات الكنيسة للاحتفال بعيد القيامة المجيد عيد القيامة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء يوم 15 أبريل المقبل. 

 

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النوابوالشيوخ.

 

وأعلنت الكنيسة لأول مرة عن السماح بالتغطية الإعلامية للصحف والقنوات الفضائية وكذلك الدعوات بالحجز المسبق فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيثيتولى فريق الكشافة عمليات التنظيم للاحتفال. 

 

 

ومن المقرر أن يشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلىعددمن الشعب القبطى المتوافد من مختلف الإيبارشيات.

 

 


الكنيسة الارثوذكسية

البابا تواضروس الثانى

عيد القيامه

احتفالات عيد القيامه



الموضوعات المتعلقة

كنائس مصر تستعد لعيد القيامة بقداسات وأنشطة مختلفة.. الأب جورج سليمان: بداية النهضة الروحية 3 أبريل ولا يوجد حجز مبكر.. كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون: توزيع وجبات طعام وبطاطين بمناسبة عيد القيامة

الجمعة، 31 مارس 2023 09:00 ص

الكنيسة تعلن ترتيبات تغطية فعاليات قداس عيد القيامة المجيد 2023

الخميس، 30 مارس 2023 12:22 م

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا بسجن القناطر بمناسبة عيد القيامة المجيد

الأربعاء، 29 مارس 2023 05:37 م

كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون: وجبات طعام وبطاطين بمناسبة عيد القيامة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة