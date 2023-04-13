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تشييع جثمان نقيب التمريض بالشرقية بحضور قيادات الصحة.. صور

الخميس، 13 أبريل 2023 06:54 م
تشييع جثمان نقيب التمريض بالشرقية بحضور قيادات الصحة.. صور تشييع جثمان نقيب التمريض بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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شيع اليوم الخميس جثمان بدرية عبد الصبور نقيب تمريض الشرقية، والتى وافتها المنية بعد تعرضها لوعكة صحية، لمثواها الأخير، في جنازة تقدمها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، وعدد من النواب.
 
كانت الفقيدة توفيت عن عمر يناهز 59 عاماً، وبعد توليها إدارة التمريض لأكثر من 16 عاما، منذ عام 2007، ونقيبا للمحافظة.
 
وشيعت الجنازة من مسقط رأسها بقرية التلين التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، وقيادات مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والعاملين بإدارة التمريض، وعدد من زملاء الفقيدة.
 
وقدم الدكتور هشام مسعود التعازي الأسرة الفقيدة، مؤكداً على إخلاصها وتفانيها في أداء عملها، ودورها البارز في قيادة ملائكة الرحمة، خلال فترة عملها، خاصة أثناء مجابهة فيروس كورونا كوفيد 19 بالمحافظة.
 
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نقيب التمريض بالشرقية

تشييع جثمان نقيب التمريض بالشرقية (1)
تشييع جثمان نقيب التمريض بالشرقية

تشييع جثمان نقيب التمريض بالشرقية (2)
تشييع جثمان نقيب التمريض بالشرقية

نقيب التمريض بالشرقية
نقيب التمريض بالشرقية

 


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