"تربية نوعية جامعة بنها" تحرر محضرًا ضد صفحة مزيفة تحمل اسم الكلية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ مباحث الإنترنت ضد صفحة مزيفة باسم "الصفحة الرسمية لكلية التربية النوعية- جامعة بنها، يتم عرضها على موقع التواصل الاجتماعى، وتقوم بتقدم محتوى لا يتفق مع معايير وأخلاقيات المجتمع، وأن هذه الصفحة لا تنتمى إلى الكلية ولا الجامعة باى حال من الاحوال.

وأكد عميد الكلية، أنه تم إخطار الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الذي وجه بإبلاغ مباحث الإنترنت فورا، لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقدم صفحة تعليمية محتوى مخالف للعادات والتقاليد، مؤكدا أن الصفحة المزيفة لا تمت للكلية لا من قريب أو بعيد بأى صلة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، منشورات تحمل اسم كلية التربية النوعية وتقدم محتوى مخالف للعادات.