اليوم السابع
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ترامب يتهم بايدن بـ"أفظع تسريب استخباراتى فى التاريخ"

الخميس، 13 أبريل 2023 04:00 ص
ترامب يتهم بايدن بـ"أفظع تسريب استخباراتى فى التاريخ" الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التسريب الأخير لوثائق البنتاجون السرية بـ"المخزي"، مرجحا أن يكون الرئيس جو بايدن شخصيا وراءه.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يجب على المستشار الخاص التحقيق مع بايدن، فربما يكون هو من نسق التسريب؟ لن يفاجئني أي شيء بخصوص ذلك". وأضاف ترامب: "بلدنا لم يسبق له أن تعرض للعار بهذه الدرجة". وأشار إن ما حدث كان "أسوأ تسريب استخباراتي في تاريخ الولايات المتحدة".

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فتحت وزارتا الدفاع والعدل الأمريكيتان تحقيقا فى تسرب وثائق سرية تكشف خطط واشنطن و"الناتو" لإعداد قوات كييف الأخير، قبل هجومها المضاد على الجيش الروسي.

ورفض البيت الأبيض تأكيد صحة المواد المنشورة، وقال إنه ليس مستعدا بعد للتعبير عن نظرية حول كيف ولماذا تم تنظيم التسريب.


حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

كييف

روسيا

دونالد ترامب

بايدن

الحزب الجمهورى

البيت الابيض

البنتاجون

وثائق سريه



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