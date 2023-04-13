ترامب فى مكتب مدعى عام نيويورك مجددا اليوم بسبب تحقيق حول ممارسات شركته

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب مكتب المدعى العام لولاية نيويورك اليوم، الخميس، فى ثانى شهادة يدلى بها فى معركة قانونية حول الممارسات التجارية لشركته.

ومن المقرر أن يلتقى ترامب مع محامى المدعى العام لنيويورك ليتشيا جيمس، التى قاضت ترامب العام الماضى. وتزعم قضيتها أن ترامب وعائلته قد ضللوا البنوك والعاملين فى الشركات بأن قدموا لهم معلومات خاطئة عن صافى ثروته وقيمة الأصول مثل الفنادق وملاعب الجولف.

وأوضحت أسوشيتدبرس أن هذه القضية ليست مرتبطة بالاتهامات الجنائية التى أقامها ضد ترامب مدعى مقاطعة مانهاتن، والتى أدت إلى اتهام تاريخى فى الأسبوع الماضى، ليصبح ترامب أول رئيس سابق يواجه اتهام فى قضية جنائية.

وقال ترامب ومحاموه إن الدعوى القضائية ضده من قبل المدعى (الديمقراطية) مسيسة، وبلا أساس قانونى. ونفى هو وشركته ارتكاب أى مخالفات. ورفضت جيمس من جانبها الرد على سؤال حول الشهادة المقررة للرئيس السابق.

وسبق أن التقى ترامب محاميى جيمس فى العاشر من أغسطس الماضى، لكنه رفض على كل الأسئلة الإجرائية، واستخدم الحق التى يحظى به بموجب التعديل الخامس للدستور الأمريكى، أكثر من 400 مرة، والذى يحميه من تجريم الذات.

وقال فى الجلسة التى تم تسجيلها بالصورة ونشرت علنا فى وقت لاحق: أى شخص فى موقفى ولا يأخذ التعديل الخامس سيكون أحمقا، أحمق مطلق. حيث توقع ترامب ان المدعى العا ستحاول رفع قضية جنائية من إجاباته لو كان قدمها.

ولم يتضح ما إذا كان ترامب سيجيب على أى أسئلة فى شهادته الثانية، التى لن تكون معلنة لو أجريت كما هو مقرر لها.