تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات مصرع شاب نتيجة سقوطه من عقار في بولاق الدكرور لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات الأولية تبين أن شابا سقط من عقار، مما أدى إلى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.