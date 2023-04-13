تجارة القاهرة تغلق اليوم باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الميد تيرم

كتب محمد صبحى

تغلق كلية التجارة بجامعة القاهرة، اليوم الخميس ، باب التقدم بالتماسات على نتيجة امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى " الميد تيرم " وذلك وفقا للجدول المعلن من الكلية بشأن مواعيد التقدم بالتظلمات على النتيجة.

وانتهت كلية التجارة ب جامعة القاهرة من من إعلان نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميد ترم" وذلك إلكترونيًا على موقع الكلية، حيث تمت إتاحة النتيجة للطلبة من خلال الدخول والتسجيل برقم الجلوس والكود الشخصي للحصول على النتيجة.

‏وكان قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكلية أتاحت أيضا رابط للتقدم بالالتماسات والتظلمات على المواد التي قد اداها الطلابً على أن يستمر فتح باب التقدم حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك تمهيدا لإعادة تصحيح ورصد المواد التي تقدم بها الطلاب بالتماسات وتظلمات على نتائج امتحانات الميد تيرم.

‏وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أن الكلية بدأت في اتخاذ الاستعدادات والترتيبات اللوجستية اللازمة بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي من المقرر أن تنطلق في نهاية شهر مايو المقبل وذلك بالتنسيق مع اقسام وشعب الكلية وفقا للخريطة الزمنية العام الدراسي الجامعى والتي يتخذها المجلس الأعلى للجامعات.

‏وأكد الدكتور جمال شحاتة على انتظام المحاضرات بالكلية على مستوى جميع الشعب داخل الكلية منذ يدء شهر رمضان المبارك مع تنظيم عدد من المسابقات والأنشطة الطلابية للطلاب وتشجيعهم على الحضور والمشاركة في كافة الأنشطة بالإضافة إلى حضور المحاضرات الدراسية.